Сибіга провів зустріч з Ердоганом та подякував за підтримку України

Глава МЗС України Андрій Сибіга під час візиту до Туреччини провів зустріч з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, повідомляє Європейська правда.

Про це Сибіга розповів у соцмережі Х (Twitter).

Він подякував Ердогану за його непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та підкреслив зацікавленість України у подальшому розвитку співпраці з Туреччиною, особливо в оборонній сфері.

"Я також наголосив на важливості забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі. Ми також обговорили шляхи до всеосяжного, справедливого і тривалого миру", – зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, під час зустрічі зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом Сибіга обговорив "план перемоги", "формулу миру" та звільнення українських військовополонених.

Також Сибіга провів зустріч з главою Міноборони Туреччини Яшаром Гюлером, однією з темою зустрічі стало розширення оборонного співробітництва між Україною і Туреччиною.