Сибига провел встречу с Эрдоганом и поблагодарил за поддержку Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время визита в Турцию провел встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Европейская правда.

Об этом Сибига рассказал в соцсети Х (Twitter).

Он поблагодарил Эрдогана за его непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул заинтересованность Украины в дальнейшем развитии сотрудничества с Турцией, особенно в оборонной сфере.

"Я также подчеркнул важность обеспечения свободы судоходства в Черном море. Мы также обсудили пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру", – отметил глава МИД.

Напомним, во время встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом Сибига обсудил "план победы", "формулу мира" и освобождение украинских военнопленных.

Также Сибига провел встречу с главой Минобороны Турции Яшаром Гюлером, одной из темой встречи стало расширение оборонного сотрудничества между Украиной и Турцией.