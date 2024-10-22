МЗС України розкритикувало намір генсека ООН відвідати саміт БРІКС у РФ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прийняв запрошення на саміт БРІКС, що відбудеться у Казані, від російського диктатора Володимира Путіна. У МЗС України засудили такі плани та "пріоритети" очільника ООН, повідомляє Укрінформ.

"Генсек ООН відхилив запрошення України на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, що не сприяє справі миру. Це лише шкодить репутації ООН" , - йдеться у дописі.

Як повідомлялось, під час заходу, організованому Україною у червні, були присутні лідери сотні держав та представники міжнародних організацій. ООН також була присутня на заході, але сам генсек Антоніо Гутерреш до Швейцарії таки не поїхав.

У російській Казані 22 жовтня стартує 16-й саміт БРІКС, десяти країн з економіками, що розвиваються та демонструють зростаючий вплив незахідного світу. Але партнери Москви з Китаю, Індії, Бразилії та арабського світу закликають правителя РФ Володимира Путіна знайти спосіб покласти край війні в Україні.

БРІКС (BRICS) – це міжнародне об'єднання п'яти великих економік: Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південно-Африканська Республіка. Організація була заснована у 2009 році в Єкатеринбурзі. Назва BRICS утворена від перших літер назв цих країн.