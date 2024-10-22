МИД Украины раскритиковало намерение генсека ООН посетить саммит БРИКС в РФ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш принял приглашение на состоявшийся в Казани саммит БРИКС от российского диктатора Владимира Путина. В МИД Украины осудили такие планы и "приоритеты" главы ООН, сообщает Укринформ.

"Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Он, однако, принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, не способствующий делу мира. Это лишь вредит репутации ООН" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, во время мероприятия, организованного Украиной в июне, присутствовали лидеры сотни государств и представители международных организаций. ООН также присутствовала на мероприятии, но сам генсек Антонио Гутерреш в Швейцарию не уехал.

В российской Казани 22 октября стартует 16-й саммит БРИКС, десяти стран с развивающимися экономиками и демонстрирующими растущее влияние незападного мира. Но партнеры Москвы из Китая, Индии, Бразилии и арабского мира призывают правителя РФ Владимира Путина найти способ покончить с войной в Украине.

БРИКС (BRICS) – это международное объединение пяти крупных экономик: Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика. Организация была основана в 2009 году в Екатеринбурге. Название BRICS образовано от первых букв названий этих стран.