На Сумщині пошкоджені енергооб'єкти внаслідок ударів безпілотниками

Через атаку безпілотниками у Сумській області вранці 22 жовтня пошкоджені енергетичні об'єкти, в обласному центрі знеструмлені споживачі. Про це йдеться у повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє Укрінформ.

"Внаслідок атаки російських БПЛА сьогодні вранці були пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в Сумській області. В результаті – знеструмлені споживачі м. Суми. Ремонтно-відновлювальні роботи почнуться одразу, як дозволить безпекова ситуація" , - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб відновити роботу однієї із високовольтних ліній, що живлять Запорізьку АЕС, яка була пошкоджена 21 жовтня.

Споживання електроенергії в Україні станом на 09:30 22 жовтня на 1,3% нижче порівняно із попереднім днем. "Укренерго" нагадує, що що енергосистема все ще відновлюється після масованих російських атак, й у вечірні години спостерігається дефіцит потужності. Тому користуватись потужними електроприладами краще у період найефективнішої роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

Імпорт електроенергії 22 жовтня запланований із Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови загальним обсягом 7 333 МВт-год.