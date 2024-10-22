В Сумской области повреждены энергообъекты в результате ударов беспилотниками

Из-за атаки беспилотниками в Сумской области утром 22 октября повреждены энергетические объекты, в областном центре обесточены потребители. Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Укринформ.

"В результате атаки российских БПЛА сегодня утром были повреждения объектов энергетической инфраструктуры в Сумской области. В результате – обесточены потребители г. Сумы. Ремонтно-восстановительные работы начнутся сразу, как разрешит ситуация с безопасностью" , - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы возобновить работу одной из высоковольтных линий, питающих Запорожскую АЭС, которая была повреждена 21 октября.

Потребление электроэнергии в Украине на 09:30 22 октября на 1,3% ниже по сравнению с предыдущим днем. Укрэнерго напоминает, что энергосистема все еще восстанавливается после массированных российских атак, и в вечерние часы наблюдается дефицит мощности. Поэтому пользоваться мощными электроприборами лучше в период эффективной работы солнечных электростанций – с 10:00 до 16:00.

Импорт электроэнергии 22 октября запланирован из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии, Молдовы общим объемом 7333 МВт-час.