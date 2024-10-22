Правоохоронці затримали агентів, які наводили ракети на п'ять областей України

Викрили і затримали пару російських агентів, які наводили ракети на 5 областей України. Як заявили у СБУ та Офісі генпрокурора, ними виявилися 27-річний рецидивіст, колишній наркоторгівець з Краматорська, а також його 34-річна співмешканка. Підозрювані корегували повітряні удари РФ по Донецькій, Київській, Чернігівській, Полтавській та Черкаській областях, повідомляє Лівий берег.

Наприкінці 2023 року неодноразово судимого за крадіжки та зберігання наркотиків чоловіка завербував співробітник фсб РФ через Telegram. Спочатку його попросили зробити декілька фото інфраструктурних об’єктів у населеному пункті. За виконання завдання ворога він отримав 200 доларів США. У квітні 2024 року йому запропонували постійну співпрацю за гроші, і він погодився. У червні залучив до цієї діяльності свою цивільну дружину.

Агенти їздили по регіонах як "сімейна пара", збираючи координати для ракетно-бомбових та дронових атак РФ. Крім того, під час повітряних ударів агресора вони мали відслідкувати геолокації ППО, а у разі "прильотів" – уточнювати їхні наслідки.

Подружжя купувало через інтернет пристрої для відеоспостереження та встановлювало їх у певних місцях для відстеження маршрутів ЗСУ і моніторингу повітряного простору поблизу військових аеродромів. За такою схемою спільники приховали заздалегідь підготовлене обладнання на трасі у Краматорському районі.

При переїздах у різні міста України агенти орендували квартири з видом на потенційні цілі. Після заселення вони встановлювали у вікнах помешкань мобільні телефони з додатковими засобами живлення, які в онлайн-режимі транслювали зображення для рашистів. Підозрювані робили відео та фото ППО, ГЕС та інших об’єктів у Донецькій, Полтавській, Київській, Сумській і Черкаській областях і відправляли їх куратору. За свою діяльність отримали щонайменше 600 000 грн.

Пару затримали за місцем проживання у Краматорську, куди вони повернулися, щоб продовжити роботу на ворога.Також у ході спецоперації вилучено всі мобільні телефони, які фігуранти встановлювали у "спостережних пунктах" у різних областях України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.