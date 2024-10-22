Правоохранители задержали агентов, которые приводили ракеты в пять областей Украины

Разоблачили и задержали пару российских агентов, которые приводили ракеты в 5 областей Украины. Как заявили в СБУ и Офисе генпрокурора, ими оказались 27-летний рецидивист, бывший наркоторговец из Краматорска, а также его 34-летняя сожительница. Подозреваемые корректировали воздушные удары РФ по Донецкой, Киевской, Черниговской, Полтавской и Черкасской областям, сообщает Левый берег.

В конце 2023 года неоднократно судимого за кражи и хранение наркотиков мужчину завербовал сотрудник ФСБ РФ по Telegram. Сначала его попросили сделать несколько фотографий инфраструктурных объектов в населенном пункте. За выполнение задания врага он получил 200 долларов США. В апреле 2024 г. ему предложили постоянное сотрудничество за деньги, и он согласился. В июне привлек к этой деятельности свою гражданскую жену.

Агенты ездили по регионам как "семейная пара", собирая координаты для ракетно-бомбовых и дроновых атак РФ. Кроме того, во время воздушных ударов агрессора они должны были отследить геолокации ПВО, а в случае "прилетов" – уточнять их последствия.

Супруги покупали через интернет устройства для видеонаблюдения и устанавливали их в определенных местах для отслеживания маршрутов ВСУ и мониторинга воздушного пространства вблизи военных аэродромов. По такой схеме подельники скрыли заранее подготовленное оборудование на трассе в Краматорском районе.

При переездах в разные города Украины агенты арендовали квартиры с видом на потенциальные цели. После заселения они устанавливали в окнах помещений мобильные телефоны с дополнительными средствами питания, которые в онлайн-режиме транслировали изображения для рашистов. Подозреваемые делали видео и фото ПВО, ГЭС и других объектов в Донецкой, Полтавской, Киевской, Сумской и Черкасской областях и отправляли куратору. За свою деятельность получили не менее 600 000 грн.

Пара задержали по месту жительства в Краматорске, куда они вернулись, чтобы продолжить работу на врага. Также в ходе спецоперации изъяты все мобильные телефоны, которые фигуранты устанавливали в "наблюдательных пунктах" в разных областях Украины.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.