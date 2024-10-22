Литва пропонує направити в Україну війська країн ЄС у відповідь на солдатів з КНДР

Європейським країнам настав час переглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона про розміщення військ в Україні. Ідея стає актуальною, оскільки тисячі північнокорейських солдатів незабаром можуть приєднатися до Росії для участі у війні.﻿ Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габрієлюс Ландсбергіс в інтерв'ю Politico, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Якщо інформація про те, що російські каральні загони оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовослужбовцями, підтвердиться, нам доведеться повернутися до "черевиків на землі" та інших ідей, запропонованих Макроном" , - заявив він.

Президент Франції висунув цю пропозицію в лютому, проте її відразу відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц, заявивши, що жодні європейські чи натовські війська не будуть розміщені в Україні.

"На жаль, ми знову відстаємо і діємо пасивно, але я вірю в нашу спільну здатність вжити всіх необхідних проактивних кроків для втілення ідей президента Макрона в дії" , - додав Ландсбергіс.

На даний момент західні лідери з обережністю ставляться до повідомлень про північнокорейців, які прямують до України.

Ні міністр оборони США Ллойд Остін, голова НАТО Марк Рютте не підтвердили повідомлення, якими поділилися лідери Південної Кореї та України, хоча Остін заявив, що таке розгортання, якщо підтвердиться, "викличе стурбованість" у США.

Тим часом, Південна Корея планує направити делегацію до штаб-квартири НАТО під Брюсселем для обговорення результатів розвідки про пересування північнокорейських військ.

Південна Корея також обговорює відправлення в Україну наступальних та оборонних озброєнь.

Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що КНДР вирішила направити близько 12 000 військовослужбовців для надання допомоги Росії, причому близько 1500 солдатів вже розгорнуто на Далекому Сході Росії.