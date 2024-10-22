Литва предлагает направить в Украину войска стран ЕС в ответ на солдат из КНДР

Европейским странам пора пересмотреть идею президента Франции Эммануэля Макрона о размещении войск в Украине. Идея становиться актуальной, поскольку тысячи северокорейских солдат вскоре могут присоединиться к России для участия в войне.﻿ Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Politico, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к "ботинкам на земле" и другим идеям, предложенным Макроном" , - заявил он.

Президент Франции выдвинул это предложение в феврале, однако его тут же отверг канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что никакие европейские или натовские войска не будут размещены в Украине.

"К сожалению, мы снова отстаем и действуем пассивно, но я верю в нашу совместную способность предпринять все необходимые проактивные шаги для воплощения идей президента Макрона в действия" , - добавил Ландсбергис.

На данный момент западные лидеры с осторожностью относятся к сообщениям о северокорейцах, направляющихся на Украину.

Ни министр обороны США Ллойд Остин, глава НАТО Марк Рютте не подтвердили сообщения, которыми поделились лидеры Южной Кореи и Украины, хотя Остин заявил, что такое развертывание, если подтвердится, "вызовет обеспокоенность" в США.

Тем временем Южная Корея планирует направить делегацию в штаб-квартиру НАТО под Брюсселем для обсуждения результатов разведки о передвижениях северокорейских войск.

Южная Корея также обсуждает отправку в Украину наступательных и оборонительных вооружений.

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что КНДР решила направить около 12 000 военнослужащих для оказания помощи России, при этом около 1500 солдат уже развернуты на Дальнем Востоке России.