В Аргентині ліквідували податкову службу в рамках реформ

Офіс президента Аргентини оголосив про розпуск AFIP (Федеральної адміністрації державних доходів) та її заміну новим "спрощеним" органом – ARCA (Агентством зі збору податків та митного контролю). ﻿ Про це йдеться у заяві Офісу президента Аргентини, повідомляє Економічна правда.

"Офіс президента повідомляє, що в рамках скорочення державних структур та ліквідації неефективних органів буде розпущено Федеральну адміністрацію державних доходів (AFIP)" , - йдеться у повідомленні.

Нова установа, згідно з планами, буде простішою, ефективнішою, менш бюрократичною і дешевшою.

Передбачається скорочення 45% керівних посад і нижчих посадовців на 31%, що означає ліквідацію 34% існуючої структури. Це має скоротити витрати Аргентини на 6,4 мільярда песо (близько 6,5 мільйонів доларів).

Зарплату керівника установи уріжуть із 32 млн песо до рівня зарплати міністра - 4 тисяч доларів.

Довідка. Федеральна адміністрація державних доходів (AFIP) є органом, відповідальним за виконання податкової, митної політики та політики збору ресурсів національної системи соціального забезпечення Аргентини.

Нагадаємо, Центральний банк Аргентини почне продавати долари США на паралельних валютних ринках країни в рамках боротьби з інфляцією і заморожуванням грошової маси в країні.

Хав’єр Мілей відклав підвищення податків на пальне та цін на комунальні послуги, намагаючись зберегти народну підтримку.