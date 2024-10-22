В Аргентине ликвидировали налоговую службу в рамках реформ

Офис президента Аргентины объявил о роспуске AFIP (Федеральной администрации государственных доходов) и ее замене новым "упрощенным" органом - ARCA (Агентством по сбору налогов и таможенному контролю).﻿ Об этом говорится в заявлении Офиса президента Аргентины, сообщает Экономическая правда.

"Офис президента сообщает, что в рамках сокращения государственных структур и ликвидации неэффективных органов будет распущена Федеральная администрация государственных доходов (AFIP)" , - говорится в сообщении.

Новое учреждение, согласно планам, будет проще, эффективнее, менее бюрократическим и дешевле.

Предполагается сокращение 45% руководящих должностей и низших должностных лиц на 31%, что означает ликвидацию 34% существующей структуры. Это должно сократить расходы Аргентины на 6,4 миллиарда песо (около 6,5 миллионов долларов).

Зарплату руководителя учреждения урежут с 32 млн песо до уровня зарплаты министра - 4 тысяч долларов.

Справка. Федеральная администрация государственных доходов (AFIP) является органом, ответственным за выполнение налоговой, таможенной политики и политики сбора ресурсов национальной системы социального обеспечения Аргентины.

Напомним, Центральный банк Аргентины начнет продавать доллары США на параллельных валютных рынках страны в рамках борьбы с инфляцией и замораживанием денежной массы в стране.

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