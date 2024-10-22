У Міндовкілля розповіли, чи є забруднення в річках Сейм і Десна

Внаслідок забруднення річок Сейм і Десна суттєво постраждали Сумська та Чернігівська області України. На деякий час вода з них стала фактично непридатною, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко.

Чи є зараз забруднення в річках Сейм і Десна

За словами експерта, станом на зараз забруднення в річках Сейм і Десна вже не фіксують.

"Ситуація стабільна. Вода зараз має природний колір, без специфічного запаху. Замору риби також не бачимо, а показники якості води характерні для цього періоду року" , - розповіла Крамаренко.

Вона уточнила, що забруднення, яке спостерігали у серпні-вересні, "зараз не просувається далі".

"Відбулося розбавлення. І ми бачимо, що показники якості води у річках поступово покращуються та досягають норми. Показники хімічного споживання кисню, розчиненого кисню по всіх контрольних пунктах - в межах норми" , - пояснила представниця уряду.

Водночас Держводагентство та Держекоінспекція й надалі продовжують моніторити стан вод.

"У зв'язку зі стабілізацією стану перейшли від щоденного відбору проб до щотижневого для проведення досліджень. Також річку Десна насичують киснем за допомогою аераційних установок. Тому зараз вже точно можна сказати, що ситуація стабільна" , - наголосила заступниця міністра.

Шляхи подолання проблеми та її причина

Крамаренко розповіла також, що станом на зараз ніяких додаткових дій для очищення або покращення якості води в цих річках не потрібно.

"Повітря вже стало прохолоднішим, тобто вода охолоджується, і насичення води киснем відбувається природним шляхом. Але науковими установами, які входять до науково-технічної ради Міндовкілля, напрацьовується план дій для оздоровлення річок Сейм та Десна" , - зауважила вона.

Крім того, розробляються "сценарії можливих надзвичайних подій такого характеру, як ми спостерігали із забрудненням Сейму та Десни, і як треба реагувати в першу чергу, якщо виникає щось подібне".

"У цій ситуації ми побачили, як злагоджено відпрацювали відповідні органи: і органи місцевого самоврядування, і обласні державні адміністрації, і ДСНС, і Держекоінспекція, і інші структури. ПрАТ АТ "Київводоканал" теж працював з нами з першого дня. Коли це все сталося, всі намагалися не допустити погіршення якості води на водозаборах з цих річок" , - пригадала посадовець.

Вона додала, що ця надзвичайна подія "показала також наші слабкі місця". Йдеться передусім про покращення комунікації з населенням.

"Ну а причиною забруднення став скид виробничих стічних вод цукрового заводу на території РФ. Цей висновок поділяють усі наукові установи, які проводили дослідження" , - наголосила Крамаренко.

Вона уточнила, що дослідження досить детально відібраних зразків проводили: Інститут гідробіології НАН України, Інститут мікробіології та вірусології НАН України та багато інших установ.

"Всі зійшлися на тому, що це органічна речовина, яка скинута з цукрового заводу" , - підсумувала експерт.

Забруднення Сейму та Десни

Надаємо, 28 серпня 2024 року мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Тим часом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин (зокрема, амонію та завислих речовин).

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, причиною забруднення Сейму стало скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно Російської Федерації. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби.

Оскільки річка Сейм протікає в Курській області РФ, де зараз відбуваються бойові дії, а комунікація між країною-агресором та Україною відсутня, достеменно залишається невідомим, чи це забруднення було умисним, чи випадковим.

Однак воно небезпечне тим, що Сейм впадає в Десну в Чернігівській області. А вона, своєю чергою, впадає в Дніпро біля Києва.

15 вересня стало відомо, що забруднена вода дісталась Десною Київської області. Наступного дня повідомлялось, що якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва перебуває у межах норми.