В Минсреды рассказали, есть ли загрязнение в реках Сейм и Десна

В результате загрязнения рек Сейм и Десна существенно пострадали Сумская и Черниговская области Украины. На время вода из них стала фактически непригодной, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Елена Крамаренко.

Есть ли сейчас загрязнение в реках Сейм и Десна

По словам эксперта, по состоянию на сегодняшний день загрязнение в реках Сейм и Десна уже не фиксируют.

"Ситуация стабильная. Вода сейчас имеет естественный цвет, без специфического запаха. Замора рыбы тоже не видим, а показатели качества воды характерны для этого периода года" , - рассказала Крамаренко.

Она уточнила, что наблюдаемое в августе-сентябре загрязнение "сейчас не продвигается дальше".

"Произошло разбавление. И мы видим, что показатели качества воды в реках постепенно улучшаются и достигают нормы. Показатели химического потребления кислорода, растворенного кислорода по всем контрольным пунктам – в пределах нормы " , – пояснила представитель правительства.

В то же время Госводагентство и Госэкоинспекция и дальше продолжают мониторить состояние вод.

"В связи со стабилизацией состояния перешли от ежедневного отбора проб к еженедельному для проведения исследований. Также реку Десна насыщают кислородом с помощью аэрационных установок. Поэтому сейчас уж точно можно сказать, что ситуация стабильная" , - подчеркнула замминистра.

Пути преодоления проблемы и ее причина

Крамаренко рассказала также, что по состоянию на данный момент никаких дополнительных действий по очистке или улучшению качества воды в этих реках не требуется .

"Воздух уже стал прохладнее, то есть вода охлаждается, и насыщение воды кислородом происходит естественным путем. Но научными учреждениями, входящими в научно-технический совет Минприроды, нарабатывается план действий по оздоровлению рек Сейм и Десна" , - отметила она.

Кроме того, разрабатываются "сценарии возможных чрезвычайных событий такого характера , как мы наблюдали с загрязнением Сейма и Десны, и как следует реагировать в первую очередь, если возникает нечто подобное".

"В этой ситуации мы увидели, как слаженно отработали соответствующие органы: и органы местного самоуправления, и областные государственные администрации, и ГСЧС, и Госэкоинспекция, и другие структуры. ЧАО АО "Киевводоканал" тоже работал с нами с первого дня. Когда это все произошло , все пытались не допустить ухудшения качества воды на водозаборах из этих рек" , - вспомнила чиновник.

Она добавила, что это чрезвычайное событие "показало также наши слабые места". Речь идет, прежде всего, об улучшении коммуникации с населением.

"Ну а причиной загрязнения стал сброс производственных сточных вод сахарного завода на территории РФ . Этот вывод разделяют все научные учреждения, проводившие исследования" , - подчеркнула Крамаренко.

Она уточнила, что исследования достаточно подробно отобранных образцов проводили: Институт гидробиологии НАН Украины, Институт микробиологии и вирусологии НАН Украины и многие другие учреждения.

"Все сошлись на том, что это органическое вещество, сброшенное с сахарного завода" , - подытожила эксперт.

Загрязнение Сейма и Десны

Напомним, 28 августа 2024 года мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

Тем временем Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ (в частности, аммония и взвешенных веществ).

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, причиной загрязнения Сейма стал сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино Российской Федерации. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода, а также морю рыбы.

Поскольку река Сейм протекает в Курской области РФ, где сейчас происходят боевые действия, а коммуникация между страной-агрессором и Украиной отсутствует, доподлинно остается неизвестным, было ли это загрязнение умышленным или случайным.

Однако оно опасно тем, что Сейм впадает в Десну в Черниговской области. А она, в свою очередь, впадает в Днепр возле Киева.

15 сентября стало известно, что загрязненная вода дошла по Десне до Киевской области. На следующий день сообщалось, что качество воды реки Десна в водозаборах города Киева находится в пределах нормы.