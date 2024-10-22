Ратифікація Римського статуту: президент підписав зміни до кримінальних кодексів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду, повідомляє Укрінформ.

Про це свідчить картка документа на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, 15 серпня президент вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього", який передбачає доповнення статтей Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України, пов’язаних із міжнародними злочинами, відповідно до положень Римського статуту МКС.

9 жовтня парламент ухвалив відповідний закон.

Раніше, 21 серпня, Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Ратифікація Римського статуту є обов’язковою умовою для подальшої євроінтеграції України. Україна підписала цей договір 20 січня 2000 року.

Після ратифікації Римського статуту держава стає учасником Міжнародного кримінального суду, а злочини її громадян або скоєні на її території – підсудними суду в Гаазі.