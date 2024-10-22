Ратификация Римского устава: президент подписал изменения в Уголовные кодексы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского устава Международного уголовного суда, сообщает Укринформ.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады.

Напомним, 15 августа президент внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Римского устава Международного уголовного суда и поправок в него", предусматривающий дополнение статей Уголовного и Уголовного процессуального кодексов Украины, связанных с международными преступлениями, в соответствии с положениями Римского устава МКС.

9 октября парламент принял соответствующий закон.

Ранее, 21 августа, Верховная Рада приняла закон о ратификации Римского устава Международного уголовного суда и поправок в него.

Ратификация Римского устава является обязательным условием дальнейшей евроинтеграции Украины. Украина подписала договор 20 января 2000 года.

После ратификации Римского устава государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления его граждан или совершенные на его территории – подсудимыми суду в Гааге.