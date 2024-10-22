Опалювальний сезон у Києві: у КМДА розповіли, коли дадуть тепло до будинків

Міська влада Києва не поспішатиме з початком опалювального сезону в житлових будинках задля економії газу, повідомляє Економічна правда.

Про це на брифінгу розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

"За нормами необхідно, щоб середньодобова температура була вісім градусів і менше протягом трьох діб. Тоді можна приймати рішення про початок опалювального сезону" , – нагадав Пантелеєв.

Поки що погода достатньо тепла, щоб відтермінувати його. Це робиться, зокрема, для економії газу.

"Ми не поспішаємо витрачати дуже цінний енергоресурс. Крім того, це ще й немаленькі цифри у платіжках. По тенденціях ми бачимо, що в кінці жовтня, на початку листопада температура буде нижчою. Тоді будемо приймати рішення про початок опалювального сезону" , – додав Пантелеєв.

Нагадаємо:

У Києві до тепла вже підключили 234 будівлі соціальної сфери, а житлові будинки почнуть підключати при температурі +8 градусів за Цельсієм.

З 14 жовтня столиця розпочала опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста.

Україна накопичила 12,2 млрд кубометрів газу та 3 млн тонн вугілля, чого достатньо для проходження зими.