Отопительный сезон в Киеве: в КГГА рассказали, когда дадут тепло в дома

Городские власти Киева не будут спешить с началом отопительного сезона в жилых домах для экономии газа, сообщает Экономическая правда.

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

"По нормам необходимо, чтобы среднесуточная температура была восемь градусов и меньше в течение трех суток. Тогда можно принимать решение о начале отопительного сезона" , - напомнил Пантелеев.

Пока погода достаточно теплая, чтобы отсрочить его. Это делается, в частности, для экономии газа.

"Мы не спешим тратить очень ценный энергоресурс. Кроме того, это еще и немаленькие цифры в платежках. По тенденциям мы видим, что в конце октября, в начале ноября температура будет ниже. Тогда будем принимать решение о начале отопительного сезона" , - добавил Пантелеев.

Напомним:

В Киеве к теплу уже подключили 234 здания социальной сферы, а жилые дома начнут подключать при температуре +8 градусов по Цельсию.

С 14 октября столица начала отопительный сезон для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы города.

Украина накопила 12,2 млрд кубометров газа и 3 млн тонн угля, чего достаточно для прохождения зимы.