Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 20
Кількість постраждалих від російського ракетного удару по центру Запоріжжя 21 жовтня зросла до 20 людей, ще троє людей загинули, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, 11 людей тримають у запорізьких лікарнях, серед них і 8-річна дитина. Всі постраждалі у стані середньої тяжкості.
Передісторія:
- Зранку, 21 жовтня, росіяни здійснили ракетний удар по центру міста Запоріжжя. Пошкоджена велика кількість цивільної інфраструктури, зокрема дитячий садок.
- Згодом голова Запорізької ОВА Іван Фодоров повідомив, що кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару балістикою по центру Запоріжжя зросла до 3, ще 15 людей постраждали.