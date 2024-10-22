Ракетний удар по Запоріжжю: кількість постраждалих зросла до 20

Кількість постраждалих від російського ракетного удару по центру Запоріжжя 21 жовтня зросла до 20 людей, ще троє людей загинули, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, 11 людей тримають у запорізьких лікарнях, серед них і 8-річна дитина. Всі постраждалі у стані середньої тяжкості.

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