Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших возросло до 20
Количество пострадавших от российского ракетного удара по центру Запорожья 21 октября возросло до 20 человек, еще три человека погибли, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.
По его словам, 11 человек держат в запорожских больницах, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.
Предыстория:
- Утром, 21 октября, россияне осуществили ракетный удар по центру города Запорожье. Повреждено большое количество гражданской инфраструктуры, в частности детский сад.
- Впоследствии председатель Запорожской ОВА Иван Фодоров сообщил, что количество погибших в результате российского ракетного удара баллистикой по центру Запорожья возросло до 3, еще 15 человек пострадали.