Ракетный удар по Запорожью: количество пострадавших возросло до 20

Количество пострадавших от российского ракетного удара по центру Запорожья 21 октября возросло до 20 человек, еще три человека погибли, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

По его словам, 11 человек держат в запорожских больницах, среди них и 8-летний ребенок. Все пострадавшие в состоянии средней тяжести.

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