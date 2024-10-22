Референдум про інтеграцію до ЄС у Молдові: проросійський олігарх хоче оскаржити результати

Побіжний молдавський олігарх Ілан Шор прокоментував результати конституційного референдуму Молдові та перемогу прихильників євроінтеграції країни, повідомляє NewsMaker.

Виступаючи у передачі російського телеведучого та пропагандиста Володимира Соловйова, Шор заявив, що має намір оскаржити результати референдуму та пригрозив протестами.

"Ми це оскаржуватимемо юридично" , - підкреслив Шор і припустив, що його підтримає протестами молдавська опозиція.

Нагадаємо, за підсумками референдуму більшість виборців підтримали внесення євроінтеграції до Конституції, але з мінімальною перевагою: 50,49% проти 49,57%. При цьому у 24 районах Молдови більшість виборців проголосували проти.