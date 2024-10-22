Референдум об интеграции в ЕС в Молдове: пророссийский олигарх хочет оспорить результаты

Беглый молдавский олигарх Илан Шор прокомментировал результаты конституционного референдума Молдове и победу сторонников евроинтеграции страны, сообщает NewsMaker.

Выступая в передаче российского телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьева, Шор заявил, что намерен оспорить результаты референдума и пригрозил протестами.

"Мы будем это оспаривать юридически" , — подчеркнул Шор и допустил, что его поддержит протестами молдавская оппозиция.

Напомним, по итогам референдума большинство избирателей поддержали внесение евроинтеграции в Конституцию, но с минимальным перевесом: 50,49%, против 49,57%. При этом в 24 районах Молдовы большинство избирателей проголосовали против.