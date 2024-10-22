Понад 40% прихильників Путіна хочуть стосунків із Заходом – опитування

Відновлення відносин із країнами Заходу хочуть 43% прихильників президента Росії Володимира Путіна. Це випливає із телефонного опитування проекту "Хроніки", повідомляє Радіо Свобода.

До прихильників Путіна проект відніс тих, хто обрав перший варіант при відповіді на запитання "Ви загалом схвалюєте чи не схвалюєте діяльність Володимира Путіна на посаді президента Росії?" Таких виявилося 78%. Кількість тих, хто відмовився відповідати "Хроніки", не повідомляють.

З'ясувалося, що відновлення відносин із західними країнами хоче значна частина прихильників Путіна – незважаючи на його політику щодо дистанціювання від Заходу. Як відповіли на запитання решта 57% тих, хто схвалює діяльність Путіна: "не хочу", "не знаю", або "все одно", проект не уточнює. Серед тих, хто не схвалює політику Путіна, відновити відносини із західними країнами хочуть 90%.

Крім того, 61% тих, хто підтримує Путіна, згодні на укладення мирного договору з Україною із взаємними поступками. Серед противників політики Путіна на подібну мирну угоду погодилися б 79%. Позицію незгодних "Хроніки" не розкривають - варіанти можуть бути різними.

Мобілізацію чоловіків на війну з Україною хочуть 25% прихильників президента та 13% його противників. Зосередження основних зусиль влади на внутрішніх соціальних та економічних проблемах бажають 83% тих, хто схвалює діяльність Путіна і 92% тих, хто не схвалює.

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