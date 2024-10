Более 40% сторонников Путина хотят отношений с Западом – опрос

Восстановления отношений со странами Запада хотят 43% сторонников президента России Владимира Путина. Это следует из телефонного опроса проекта "Хроники", сообщает Радио Свобода.

К сторонникам Путина проект отнёс тех, кто выбрал первый вариант при ответе на вопрос "Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту президента России?". Таковых оказалось 78%. Количество отказавшихся отвечать "Хроники" не сообщают.

Выяснилось, что восстановления отношений с западными странами хочет значительная часть сторонников Путина – несмотря на его политику по дистанцированию от Запада. Как ответили на вопрос остальные 57% одобряющих деятельность Путина: "не хочу", "не знаю", или "всё равно", проект не уточняет. Среди не одобряющих политику Путина восстановить отношения с западными странами хотят 90%.

Кроме того, 61% поддерживающих Путина согласны на заключение мирного договора с Украиной со взаимными уступками. Среди противников политики Путина на подобный мирный договор согласились бы 79%. Позицию несогласных "Хроники" не раскрывают – варианты могут быть самыми разными.

Мобилизации мужчин на войну с Украиной хотят 25% сторонников президента и 13% его противников. Сосредоточения основных усилий властей на внутренних социальных и экономических проблемах желают 83% одобряющих деятельность Путина и 92% не одобряющих.

Copyright (c)2024 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1250 Connecticut Ave NW, Ste 450, Washington DC 20036.