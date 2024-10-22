У McDonald's відмежувалися від візиту Трампа у ресторан мережі

У неділю, 20 жовтня, кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп спробував себе у ролі працівника McDonald's у штаті Пенсильванія. У рамках передвиборчої кампанії він надів фартух, працював з фритюрницею та навіть видав замовлення клієнтові біля каси, повідомляє ЛігаБізнес.

Після 15 хвилин такої роботи Трамп пожартував:

"Тепер я працюю на 15 хвилин більше, ніж Камала", натякаючи на свою суперницю, віцепрезидентку Камалу Гарріс, яка раніше згадувала про свій досвід роботи у McDonald's під час навчання. Команда Трампа стверджує, що це вигадка, оскільки про це немає згадок у біографії Гарріс.

Пізніше компанія McDonald's заявила, що не давала Трампу дозволу працювати з фритюром. Як повідомляє CNN, корпорація взагалі не мала стосунку до візиту Трампа. Це пов'язано з тим, що більшість ресторанів McDonald's працюють за франшизою і місцеві власники мають право запрошувати політичних кандидатів на свій розсуд, без узгодження з головним офісом.

У внутрішньому листі до співробітників компанія зазначила, що цей візит не був її ініціативою, але додала, що така увага лише підкреслює важливість бренду McDonald's у житті мільйонів американців.