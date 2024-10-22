В McDonald's отмежевались от визита Трампа в ресторан сети

В воскресенье, 20 октября, кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп попробовал себя в роли сотрудника McDonald's в штате Пенсильвания. В рамках предвыборной кампании он надел фартук, работал с фритюрницей и даже выдал заказ клиенту у кассы, сообщает Лига.Бизнес.

После 15 минут такой работы Трамп пошутил:

"Теперь я работаю на 15 минут больше, чем Камала", намекая на свою соперницу, вице-президента Камалу Харрис, ранее упоминавшую о своем опыте работы в McDonald's во время учебы. Команда Трампа утверждает, что это вымысел, поскольку об этом нет упоминаний в биографии Харрис.

Позже компания McDonald's заявила, что не давала Трампу разрешения работать с фритюром. Как сообщает CNN, корпорация вообще не имела отношения к визиту Трампа. Это связано с тем, что большинство ресторанов McDonald's работают по франшизе и местные владельцы имеют право приглашать политических кандидатов по своему усмотрению, без согласования с главным офисом.

Во внутреннем письме сотрудникам компания отметила, что этот визит не был ее инициативой, но добавила, что такое внимание лишь подчеркивает важность бренда McDonald's в жизни миллионов американцев.