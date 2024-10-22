Зеленський підписав закон, який запроваджує превентивну реструктуризацію боргів

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства, який наближає українське законодавство до європейських стандартів.﻿ Про це заявив народний депутат Ярослав Железнякє, повідомляє Економічна правда.

"Підписано закон № 10143 – вдосконалення процедури банкрутства та наближення її до європейських стандартів. В тому числі запровадження превентивної реструктуризації. Це вимога Ukraine Facility Plan" , - зазначив Железняк.

Закон впроваджує механізм превентивної реструктуризації, що дозволить бізнесу, який опинився у скрутному фінансовому становищі, уникнути банкрутства.

Процедура передбачає комплекс управлінських, фінансових, правових та технічних заходів для запобігання неплатоспроможності підприємства.

Процедура триває не більше 6 місяців та коштує значно менше, ніж досудова санація чи банкрутство.

Ухвалення закону було однією з вимог Ukraine Facility Plan та наближає українське законодавство до стандартів ЄС через імплементацію Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023.

Нагадаємо, 19 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №10143 про внесення змін до Кодексу України щодо запровадження процедур превентивної реструктуризації.