Зеленский подписал закон о превентивной реструктуризации долгов

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства, который приближает украинское законодательство к европейским стандартам.﻿ Об этом заявил народный депутат Ярослав Железняк, сообщает Экономическая правда.

"Подписан закон № 10143 - совершенствование процедуры банкротства и приближение ее к европейским стандартам. В том числе введение превентивной реструктуризации. Это требование Ukraine Facility Plan" , - отметил Железняк.

Закон внедряет механизм превентивной реструктуризации, что позволит бизнесу, который оказался в трудном финансовом положении, избежать банкротства.

Процедура предусматривает комплекс управленческих, финансовых, правовых и технических мер для предотвращения неплатежеспособности предприятия.

Процедура длится не более 6 месяцев и стоит значительно меньше, чем досудебная санация или банкротство.

Принятие закона было одним из требований Ukraine Facility Plan и приближает украинское законодательство к стандартам ЕС через имплементацию Директивы Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2019/1023.

Напомним, 19 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №10143 о внесении изменений в Кодекс Украины о введении процедур превентивной реструктуризации.