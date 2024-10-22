Служба в армії: які обставини дають право на звільнення

Законом передбачено ряд випадків, які дають право військовому звільнитися зі служби. Процедура передбачає подачу документів, які підтверджують неналежний стан здоров'я людини або ж особливі сімейні обставини, які не дозволяють залишатись у війську, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розпитав юриста військового права Данила Гончаренка про те, які є підстави для звільнення зі служби та як відбувається процес.

Які є підстави для звільнення зі служби

"Звільнення зі служби у 2024 році – це процес, в якому є багато тонкощів та нюансів, які треба розуміти аби не отримати безпідставну відмову. Підстави для звільнення з військової служби описані в статті 26 Закону України "Про військовий обовʼязок та військову службу" , – розповідає Гончаренко.

Відповідно до Закону, звільнитися можна за станом здоровʼя, при особливих та сімейних обставинах.

"У звʼязку з поганим станом здоровʼя людину можуть "списати" за рішенням МСЕК про отримання військовим групи інвалідності від ІІІ до І або ж за рішенням Військової лікарської комісії. Щодо особливих обставин – особа може бути звільнена від виконання військового обовʼязку у звʼязку зі звільненням з полону" , – говорить експерт.

Також військовий може звільнитись, якщо закінчився строк контракту, укладеного під час дії воєнного стану.

"Серед сімейних обставин найбільш поширеними є звільнення через інвалідність дружини, наявність 3-х дітей в особи, потребу доглядати за матірʼю з інвалідністю" , – додає юрист.

Ще одна сімейна обставина, яка надає військовим право на звільнення зі служби, – смерть дружини чи чоловіка, якщо у пари залишаються неповнолітні діти, або ж розірвання шлюбу, якщо на вихованні військовослужбовця залишилися згідно з рішенням суду одна неповнолітня дитина або декілька дітей.

Як довго триває процес звільнення зі служби

Для звільнення військовому потрібно написати рапорт, подати його та дочекатися на рішення щодо нього.

"Рапорт на звільнення має бути розглянутий не довше 14 днів з дня подання. По факту, процес звільнення займає близько 1 місяця, якщо військова частина не зловживає своїми повноваженнями та не затягує розгляд рапорту на звільнення" , – каже Гончаренко.

Він також зазначає, що рішення щодо звільнення офіцерського складу ухвалюють на рівні оперативного командування, тому у цьому випадку процедура може проходити довше.

Додамо, що при звільненні військовослужбовець має право на отримання всіх виплат, передбачених законодавством.

Які труднощі можуть виникати при звільненні

"Щоб не отримати відмову на підставі відсутності якихось документів, треба ретельно зібрати повний їх пакет. Рапорт також має бути з дотриманням вимог та форми, тому його зразок варто взяти на офіційних ресурсах МінОборони" , – радить юрист.

За словами Гончаренка, при звільненні часто виникає ситуація, коли командування вказує на неправомірність поданого рапорту, нібито рапорт поданий "без команди" або ж "без дозволу", невчасно.

"Насправді, це лише форма затягування справи, військовослужбовець може подати рапорт на звільнення незалежно від бажання командування, керуючись "Порядком організації роботи з рапортами військовослужбовців у системі Міністерства оборони України". Треба розуміти, командування не може відмовити "прийняти" рапорт, відмова має бути вмотивована, мати письмову форму" , – каже Гончаренко.

Раніше ми розповідали про те, що під час дії воєнного стану чоловіки призовного віку зобов'язані носити при собі військово-облікові документи та пред'являти їх на вимогу працівників ТЦК. Якщо при зустрічі із військкомами у чоловіка не буде з собою документів, то його можуть затримати, вручити повістку або ж виписати адміністративний штраф за порушення правил військового обліку.

Під час підготовки публікації використали: ексклюзивний коментар юриста військового права Данила Гончаренка та інформацію із Постанови Кабінету міністрів від 4 березня 1994 р.