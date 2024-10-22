Служба в армии: какие обстоятельства дают право на увольнение

Законом предусмотрен ряд случаев, которые дают право военному уволиться со службы. Процедура предусматривает подачу документов, подтверждающих ненадлежащее состояние здоровья человека или особые семейные обстоятельства, которые не позволяют оставаться в армии, сообщает РБК-Украина.

Сайт расспросил юриста военного права Даниила Гончаренко о том, какие есть основания для увольнения со службы и как происходит процесс.

Какие существуют основания для увольнения со службы

"Увольнение со службы в 2024 году – это процесс, в котором есть много тонкостей и нюансов, которые нужно понимать, чтобы не получить безосновательный отказ. Основания для увольнения с военной службы описаны в статье 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" , – рассказывает Гончаренко.

Согласно Закону, уволиться можно по состоянию здоровья, при особых и семейных обстоятельствах.

"В связи с плохим состоянием здоровья человека могут "списать" по решению МСЭК о получении военным группы инвалидности от III до I, или же по решению Военной врачебной комиссии. Относительно особых обстоятельств – лицо человек может быть освобожден от исполнения воинской обязанности в связи с освобождением из плена" , – говорит эксперт.

Также военный может уволиться, если истек срок контракта, заключенного во время действия военного положения.

"Среди семейных обстоятельств наиболее распространены увольнения из-за инвалидности жены, наличие 3-х детей, потребности ухаживать за матерью с инвалидностью" , – добавляет юрист.

Еще одно семейное обстоятельство, которое дает военным право на увольнение со службы, – смерть жены или мужа, если у пары остаются несовершеннолетние дети, или расторжение брака, если на воспитании военнослужащего остались согласно решению суда один несовершеннолетний ребенок или несколько детей.

Как долго длится процесс увольнения со службы

Для увольнения военному нужно написать рапорт, подать его и дождаться решения по нему.

"Рапорт на увольнение должен быть рассмотрен не дольше 14 дней со дня представления. По факту, процесс увольнения занимает около 1 месяца, если военная часть не злоупотребляет своими полномочиями и не затягивает рассмотрение рапорта на увольнение" , – говорит Гончаренко.

Он также отмечает, что решение об увольнении офицерского состава принимается на уровне оперативного командования, поэтому в этом случае процедура может проходить дольше.

Добавим, что при увольнении военнослужащий имеет право на получение всех выплат, предусмотренных законодательством.

Какие трудности могут возникать при увольнении

"Чтобы не получить отказ на основании отсутствия каких-либо документов, нужно тщательно собрать их полный пакет. Рапорт также должен быть с соблюдением требований и формы, поэтому его образец стоит взять на официальных ресурсах МинОбороны" , – советует юрист.

По словам Гончаренко, при увольнении часто возникает ситуация, когда командование указывает на неправомерность поданного рапорта, якобы рапорт подан "без команды" или "без разрешения", несвоевременно.

"На самом деле это лишь форма затягивания дела, военнослужащий может подать рапорт на увольнение независимо от желания командования, руководствуясь "Порядком организации работы с рапортами военнослужащих в системе Министерства обороны Украины". Надо понимать, командование не может отказать "принять" рапорт, отказ должен быть мотивирован, иметь письменную форму" , – говорит Гончаренко.

Ранее мы рассказывали о том, что во время действия военного положения мужчины призывного возраста обязаны носить при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию работников ТЦК. Если при встрече с военкомами у мужчины не будет с собой документов, то его могут задержать, вручить повестку или выписать административный штраф за нарушение правил военного учета.

В ходе подготовки публикации использовали: эксклюзивный комментарий юриста военного права Даниила Гончаренко и информацию из Постановления Кабинета министров от 4 марта 1994 г.