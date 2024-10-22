У Краматорську підірвали авто начальника бойової підготовки ЗСУ - джерела

У Краматорську Донецької області підірвали автівку начальника бойової підготовки ЗСУ. Чоловіка госпіталізували у тяжкому стані, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомили власні джерела.

За інформацією співрозмовників, потужний вибух прогримів сьогодні о 09:30.

За попередніми даними, невідомі заклали вибуховий пристрій під службовий автомобіль марки Mercedes-Benz ML.

Вибухівка спрацювала в той момент, коли машина почала рух. Водій у тяжкому стані, його доправили до лікарні.

Фото: у Краматорську підірвали авто начальника бойової підготовки ЗСУ (кадри з соцмереж)

Нагадаємо, що в селі Гвардійське в Одеської області стався вибух авто Української добровольчої армії (УДА), у якому перебували двоє людей - жінка і чоловік. Внаслідок чого вони отримали поранення.

Також ми розповідали про трагедію, яка сталася у квітні цього року. Тоді на автомобільній парковці під час перевантаження боєприпасів стався вибух. Загинуло двоє військових, ще двоє було поранено. Також травми отримали п’ятеро рятувальників, які прибули на гасіння пожежі.

Додамо, влітку правоохоронці повідомляли про те, що невідомий чоловік підірвав гранату в автомобілі мешканця Бучі.