В Краматорске взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ - источники

В Краматорске Донецкой области взорвали автомобиль начальника боевой подготовки ВСУ. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщили собственные источники.

По информации собеседников, мощный взрыв прогремел сегодня в 09:30.

По предварительным данным, неизвестные заложили взрывное устройство под служебный автомобиль марки Mercedes-Benz ML.

Взрывчатка сработала в тот момент, когда машина начала движение. Водитель в тяжелом состоянии, его доставили в больницу.

Фото: в Краматорске взорвали авто начальника боевой подготовки ВСУ (кадры из соцсетей)

Напомним, что в селе Гвардейское в Одесской области произошел взрыв авто Украинской добровольческой армии (УДА), в котором находились два человека - женщина и мужчина. В результате чего они получили ранения.

Также мы рассказывали о трагедии, которая произошла в апреле этого года. Тогда на автомобильной парковке при перегрузке боеприпасов произошел взрыв. Погибли двое военных, еще двое были ранены. Также травмы получили пятеро спасателей, прибывших на тушение пожара.

Добавим, что летом правоохранители сообщали о том, что неизвестный мужчина взорвал гранату в автомобиле жителя Бучи.