Макрон прийме Орбана у Єлисейському палаці: запланована спільна вечеря

Президент Франції Еммануель Макрон у вівторок ввечері прийме в Єлисейському палаці прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Зустріч відбудеться перед майбутніми самітом Європейської політичної спільноти та засідання Євроради, які заплановані на початок листопада в Будапешті, повідомляє Укрінформ.

"Цей візит, який відбудеться в контексті поточного ротаційного головування Угорщини в Раді Європейського Союзу, надасть можливість підготуватися до саміту Європейського політичного співтовариства та Європейської ради, які відбудуться в Будапешті 7 та 8 листопада" , - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Повідомляється, що під час робочої вечері два лідери обміняються думками щодо різних аспектів міжнародних відносин.

Президент Франції регулярно зустрічається з прем'єр-міністром Угорщини перед великими європейськими зустрічами. Останнього разу лідери обідали в Єлисейському палаці в червні, перед тим, як Угорщина перебрала на себе ротаційне головування в Раді ЄС.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Угорщини Орбан регулярно виступає проти зусиль ЄС з надання допомоги Україні, накладаючи відповідні вето на рішення. Зокрема, Віктор Орбан відмовляється схвалити збільшення терміну дії санкцій проти РФ з 6 до 36 місяців, що може ускладнити виділення кредитів Україні, які планується погашати за рахунок заморожених російських активів

Представники Європейського Союзу розглядають шляхи, як обійти вето Угорщини на фінансування допомоги Україні на суму понад 6 мільярдів євро з Європейського фонду миру.