Макрон примет Орбана в Елисейском дворце: запланирован общий ужин

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник вечером примет в Елисейском дворце премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Встреча состоится перед предстоящим саммитом Европейского политического сообщества и заседанием Евросовета, которое запланировано на начало ноября в Будапеште, сообщает Укринформ.

"Этот визит, который состоится в контексте текущего ротационного председательства Венгрии в Совете Европейского Союза, позволит подготовиться к саммиту Европейского политического сообщества и Европейского совета, которые состоятся в Будапеште 7 и 8 ноября" , - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Сообщается, что во время рабочего ужина два лидера обменяются мнениями по разным аспектам международных отношений.

Президент Франции регулярно встречается с премьер-министром Венгрии перед крупными европейскими встречами. В последний раз лидеры обедали в Елисейском дворце в июне, прежде чем Венгрия взяла на себя ротационное председательство в Совете ЕС.

Как сообщалось, премьер-министр Венгрии Орбан регулярно выступает против усилий ЕС по оказанию помощи Украине, накладывая соответствующие вето на решения. В частности, Виктор Орбан отказывается одобрить увеличение срока действия санкций против РФ с 6 до 36 месяцев, что может усложнить выделение кредитов Украине, которые планируется погашать за счет замороженных российских активов.

Представители Европейского Союза рассматривают пути, как обойти вето Венгрии на финансирование помощи Украине на сумму более 6 миллиардов евро из Европейского фонда мира.