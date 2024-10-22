МВФ прогнозує економічне зростання України до 3% у 2024 році

За прогнозами МВФ, показник економічного зростання України за підсумками 2024 року становитиме 3,0%, в той час як наступного року знизиться до 2,5%.﻿ Про це йдеться в доповіді «Перспективи світової економіки» (WEO), повідомляє Укрінформ.

Так, у розділі щодо європейських економік зазначається, що у 2024 році реальний ВВП України становитиме 3,0%. Це нижче на 0,2 процентних пункти, ніж Фонд прогнозував ще у квітні.

МВФ також погіршив прогноз для ВВП України на 2025 рік – з 6,5% у квітневій доповіді до 2,5% у нинішньому випуску WEO.

Водночас цей показник за минулий рік був переглянутий Фондом та збільшений до 5,3% за підсумками року – порівняно з очікуваними раніше 5,0%.

Крім того, Фонд навів прогнози за іншими показниками. Так, індекс споживчих цін в Україні може знизитися з 12,9 у 2023 році до 5,8 у нинішньому. Наступного року він очікується на рівні 9,0.

Баланс поточного рахунку України зміниться з «мінус» 5,4 минулого року до «мінус» 8,1 за підсумками нинішнього. У 2025 році цей показник може досягти «мінус» 14,3.

Показник безробіття зменшиться з 19,1 у 2023 році до 14,2 в 2024 році. Наступного року він прогнозується на рівні 12,7.