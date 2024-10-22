МВФ прогнозирует экономический рост Украины до 3% в 2024 году

По прогнозам МВФ, показатель экономического роста Украины по итогам 2024 года составит 3,0%, в то время как в следующем году снизится до 2,5%. Об этом говорится в докладе «Перспективы мировой экономики» (WEO), сообщает Укринформ.

Так, в разделе европейских экономик отмечается, что в 2024 году реальный ВВП Украины будет составлять 3,0%. Это ниже на 0,2 процентных пункта, чем Фонд прогнозировал еще в апреле.

МВФ также ухудшил прогноз для ВВП Украины на 2025 год – с 6,5% в апрельском докладе до 2,5% в нынешнем выпуске WEO.

В то же время этот показатель за прошлый год был пересмотрен Фондом и увеличен до 5,3% по итогам года – по сравнению с ожидаемыми ранее 5,0%.

Кроме того, Фонд привел прогнозы по другим показателям. Так, индекс потребительских цен в Украине может снизиться с 12,9 в 2023 году до 5,8 в нынешнем. В следующем году он ожидается на уровне 9,0.

Баланс текущего счета Украины изменится с минус 5,4 в прошлом году до минус 8,1 по итогам нынешнего. В 2025 году этот показатель может достичь минус 14,3.

Показатель безработицы снизится с 19,1 в 2023 году до 14,2 в 2024 году. В следующем году он прогнозируется на уровне 12,7.