Моді на зустрічі з Путіним заявив про сприяння "врегулюванню конфлікту" в Україні

Індія готова сприяти "врегулюванню конфлікту" в Україні. Такі проблеми слід вирішити мирними способами.﻿ Про це на зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. З посиланням на роспропагандистів "РИА-Новости", пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Моді розповів, що він "регулярно" перебуває в контакті з Путіним щодо "тривалого конфлікту між Україною та Росією".

За словами прем'єра, Індія вважає, що такі "конфлікти" слід вирішувати мирними способами. Його країна повністю підтримує "швидке відновлення миру та стабільності".

"У всіх наших зусиллях ми віддаємо пріоритетне значення людству, і ми готові чинити будь-яке можливе сприяння і в майбутньому" , - запевнив Моді.

Нагадаємо, Індія продовжує налагоджувати відносини як з Україною, так і з Росією. Вона не зайняла жорстку позицію щодо повномасштабного вторгнення російських окупантів на українську територію.

При цьому минулого місяця посол України в Індії Олександр Поліщук заявив, що Київ хоче, щоб Індія була модератором переговорів між Росією та Україною.

У той же час Politico з посиланням на високопосадовця України писало, що Київ очікує від Індії допомоги для укладання мирної угоди з Росією.