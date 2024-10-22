Населення України після вторгнення РФ скоротилося на 10 млн - ООН

Голова східноєвропейського відділення Фонду ООН у галузі народонаселення Флоренс Бауер під час пресконференції у Женеві заявила, що з початку повномасштабної війни населення України скоротилося більш ніж на 10 млн, повідомляє Дзеркало тижня.

Причинами чого вона назвала епідемії, бойові дії та низьку народжуваність. Останній показник, за її словами, в Україні є одним з найнижчих у світі — близько однієї дитини на жінку, тоді як для підтримки кількості населення він повинен становити 2,1 дитини.

Український показник народжуваності був найнижчим у Європі ще до початку повномасштабного вторгнення, що було зумовлено виїздом української молоді в пошуках кращих місць, наголошує Бауер. Втім, найбільша частка скорочення населення — це 6,7 млн біженців, які виїхали внаслідок вторгнення РФ. Не слід забувати й про втрати на війні.

"Важко назвати точні цифри, але оцінки коливаються в межах десятків тисяч жертв" , — сказала Бауер, додаючи, що про реальний вплив війни на кількість населення можна буде говорити після її закінчення, провівши повний перепис населення.

Бауер відзначила також погіршення демографічної ситуації у Росії. За перше півріччя 2024-го там зафіксували найнижчий з 1999-го рівень народжуваності.



