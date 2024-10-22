Население Украины после вторжения РФ сократилось на 10 млн - ООН

Глава восточноевропейского отделения Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр во время пресс-конференции в Женеве заявила, что с начала полномасштабной войны население Украины сократилось более чем на 10 млн, сообщает Зеркало недели.

Причинами чего она назвала эпидемии, боевые действия и низкую рождаемость. Показатель последней, по ее словам, в Украине является одним из самых низких в мире — около одного ребенка на женщину, тогда как для поддержки количества населения он должен составлять 2,1 ребенка.

Украинский показатель рождаемости был самым низким в Европе еще до начала полномасштабного вторжения, что было вызвано выездом украинской молодежи в поисках лучших мест, отмечает Бауэр. Но наибольшая доля сокращения населения — это 6,7 млн беженцев, которые уехали в результате вторжения РФ. Не следует забывать и о потерях на войне.

"Трудно назвать точные цифры, но оценки колеблются в пределах десятков тысяч жертв" , — сказала Бауэр, добавляя, что о реальном влиянии войны на количество населения можно будет говорить после ее окончания, проведя полную перепись населения.

Бауэр отметила также ухудшение демографической ситуации в России. За первое полугодие 2024-го там зафиксировали самый низкий с 1999-го уровень рождаемости.