Генеральний прокурор Костін подав у відставку

Генеральний прокурор України Андрій Костін 22 жовтня подав заяву про відставку з займаної посади﻿. З посиланням на Офіс генерального прокурора, повідомляє Ділова столиця.

Костін розповів, що сьогодні відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони, яке було присвячено ситуації з масштабним оформленням інвалідностей державними службовцями та працівниками органів прокуратури.

"Зараз на всіх рівнях в державі тривають перевірки, розслідуються кримінальні провадження… В даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора" , — зазначив він.

Генпрокурор погодився, що "мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідностей, відповідних пенсійних та інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни, але й персональна відповідальність".