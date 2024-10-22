Генеральный прокурор Костин подал в отставку

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал заявление об отставке с занимаемой должности﻿. Со ссылкой на Офис генерального прокурора, сообщает Деловая столица.

Костин рассказал, что сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное ситуации с масштабным оформлением инвалидностей государственными служащими и работниками органов прокуратуры.

"Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства… В данной ситуации считаю правильным заявить об увольнении с должности генерального прокурора" , — отметил он.

Генпрокурор согласился, что "должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность".