Європарламент підтримав макрофінансову допомогу Україні на €35 млрд
Сьогодні, 22 жовтня, Європарламент підтримав надання Україні кредиту у розмірі 35 мільярдів євро. Також Великобританія підтвердила, що надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд), повідомляє Дзеркало тижня.
Ці "подарунки" наша країна має отримати в 2025 році в межах кредиту на 50 млрд $ від G7, пояснив народний депутат Ярослав Железняк.
"Коротко: все добре і йде по гарному для нас сценарію. За зовнішнє фінансування 2025-го року я спокійний", - повідомив він.
Відповідно до пояснень депутата, гроші (в цілому 50 млрд $) умовно можна поділити на дві частини від ЄС (в G7 це Італія, Франція та Німеччина) та інших (США, Канада, Японія, Британія).
"Яка пропорція кожної країни в цих 50 млрд - дізнаємося... 25-го жовтня", - зазначив депутат.
Скоріш за все буде:
- 20 млрд ЄС;
- 20 млрд США;
- 10 млрд Японія- Канада - Британія.
"Британія вже оголосила що дасть 3 млрд, тому думаю це сигнал що так і буде. Але чекаємо пʼятниці де все буде офіційно анонсовано", - додав він.
ЄС виділяє через свій фонд по Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Гроші прийдуть у 2025-му і будуть привʼязані до певних проміжних маяків в Ukraine Facility Plan. Всі інші, включаючи Штати дадуть в новий фонд Світового банку - financial intermediary fund (FIF).
"Відповідно далі ці гроші (не військова частина) будуть виділятися наступний рік- два. Які самі маяки для них будуть ще невідомо, але це буде вже стандартні для нас документи: DPL Світового банку- умови США і МВФ", - спрогнозував він.
Ці 50 млрд не є заміна МВФ, а мають доповнити фінансування партнерів на наступні роки. І в разі, якщо будуть зволікання з реформами та виконанням структурних маяків, то гроші також будуть надходити з затримкою.