Європарламент підтримав макрофінансову допомогу Україні на €35 млрд

Сьогодні, 22 жовтня, Європарламент підтримав надання Україні кредиту у розмірі 35 мільярдів євро. Також Великобританія підтвердила, що надасть Україні кредит у розмірі 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,93 млрд), повідомляє Дзеркало тижня.

Ці "подарунки" наша країна має отримати в 2025 році в межах кредиту на 50 млрд $ від G7, пояснив народний депутат Ярослав Железняк.

"Коротко: все добре і йде по гарному для нас сценарію. За зовнішнє фінансування 2025-го року я спокійний" , - повідомив він.

Відповідно до пояснень депутата, гроші (в цілому 50 млрд $) умовно можна поділити на дві частини від ЄС (в G7 це Італія, Франція та Німеччина) та інших (США, Канада, Японія, Британія).

"Яка пропорція кожної країни в цих 50 млрд - дізнаємося... 25-го жовтня" , - зазначив депутат.

Скоріш за все буде:

20 млрд ЄС;

20 млрд США;

10 млрд Японія- Канада - Британія.

"Британія вже оголосила що дасть 3 млрд, тому думаю це сигнал що так і буде. Але чекаємо пʼятниці де все буде офіційно анонсовано" , - додав він.

ЄС виділяє через свій фонд по Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Гроші прийдуть у 2025-му і будуть привʼязані до певних проміжних маяків в Ukraine Facility Plan. Всі інші, включаючи Штати дадуть в новий фонд Світового банку - financial intermediary fund (FIF).

"Відповідно далі ці гроші (не військова частина) будуть виділятися наступний рік- два. Які самі маяки для них будуть ще невідомо, але це буде вже стандартні для нас документи: DPL Світового банку- умови США і МВФ" , - спрогнозував він.

Ці 50 млрд не є заміна МВФ, а мають доповнити фінансування партнерів на наступні роки. І в разі, якщо будуть зволікання з реформами та виконанням структурних маяків, то гроші також будуть надходити з затримкою.