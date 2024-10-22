Зеленський розкрив "план Б" для України - це гроші від заморожених росактивів

Гроші від заморожених російських активів і були планом Б на випадок, якщо, наприклад, США знизять фінансову підтримку України. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, повідомляє Ліга.net.

Голову держави запитали, чи правда Україна дала партнерам три місяці на втілення або відповідь на План перемоги і чи є план Б, якщо партнери відхилять всі його пункти навіть після виборів президента США.

"У Плані є терміни. Я просто сказав, що у нас є конкретно, що ми плануємо зробити за ці три місяці. І в Плані є конкретні дати, коли ми вважаємо, реалізація того чи іншого пункту була б правильною для нас. Що стосується планів Б. Окрім того, щоб не дати Росії окупувати Україну, я вважаю, їх [планів Б] немає для будь-кого" , – відповів президент.

Він зазначив, що для закупівлі озброєнь в інших країнах необхідно шукати альтернативні джерела фінансування – і Україна знайшла їх у заморожених російських активах.

І хоча гроші прийдуть лише на початку 2025 року у вигляді траншів, проте Україна все ж таки знайшла ці кошти, зауважив Зеленський.

"І це був план Б, якщо Сполучені Штати, наприклад, зменшать фінансову підтримку. Так може бути. Тоді треба знаходити гроші на закупівлю і на підтримку соціальну. І ці гроші ми знайшли" , – заявив він.

За словами Зеленського, з наступного року Україна розраховуватиме на відповідні заморожені активи РФ.