Зеленский раскрыл "план Б" для Украины – это деньги от замороженных росактивов

Деньги от замороженных российских активов и были планом Б на случай, если, например, США снизят финансовую под﻿держку Украины. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Лига.net.

Главу государства спросили, правда ли Украина дала партнерам три месяца на воплощение или ответ на План победы и есть ли план Б, если партнеры отклонят все его пункты даже после выборов президента США.

"В Плане есть сроки. Я просто сказал, что у нас есть конкретно, что мы планируем сделать за эти три месяца. И в Плане есть конкретные даты, когда мы считаем, реализация того или иного пункта была бы правильной для нас. Что касается планов Б. Кроме того, чтобы не дать России оккупировать Украину, я считаю, их [планов Б] нет ни для кого" , – ответил президент.

Он отметил, что для закупки вооружений в других странах необходимо искать альтернативные источники финансирования – и Украина нашла их в замороженных российских активах.

И хотя деньги придут только в начале 2025 года в виде траншей, однако Украина все же нашла эти средства, акцентировал Зеленский.

"И это был план Б, если Соединенные Штаты, например, снизят финансовую поддержку. Так может быть. Тогда надо находить деньги на закупку и на поддержку социальную. И эти деньги мы нашли" , – заявил он.

По словам Зеленского, в следующем году Украина будет рассчитывать на соответствующие замороженные активы РФ.