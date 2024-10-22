РФ може сформувати із солдатів КНДР дві бригади по 6 тис осіб - Зеленський
Україна має інформацію про підготовку Росією двох підрозділів із північнокорейських військових. Можливо, це будуть дві бригади по 6 тисяч людей кожна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.
Глава держави назвав інформацію "викликом", але додав, що Україна "знає, як на цей виклик відповісти".
"Важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Усі партнери", — наголосив президент.
За його словами, Україна очікує "жорсткої предметної реакції світу, і бажано, не тільки словами".
Зеленський зауважив, що якщо Північна Корея здатна втручатись у війну в Європі, то значить, наявного тиску на Пхеньян "точно недостатньо".
"Ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників", — заявив президент.
Нагадаємо, Зеленський також вважає, що РФ обережно залучає військових із КНДР, оскільки побоюється жорсткої реакції Китаю.