РФ може сформувати із солдатів КНДР дві бригади по 6 тис осіб - Зеленський

Україна має інформацію про підготовку Росією двох підрозділів із північнокорейських військових. Можливо, це будуть дві бригади по 6 тисяч людей кожна﻿. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, повідомляє Ділова столиця.

Глава держави назвав інформацію "викликом", але додав, що Україна "знає, як на цей виклик відповісти".

"Важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Усі партнери" , — наголосив президент.

За його словами, Україна очікує "жорсткої предметної реакції світу, і бажано, не тільки словами".

Зеленський зауважив, що якщо Північна Корея здатна втручатись у війну в Європі, то значить, наявного тиску на Пхеньян "точно недостатньо".

"Ми всі у світі однаково зацікавлені в тому, щоб війну завершити, а не продовжити. Тому ми разом повинні зупинити Росію та її спільників" , — заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський також вважає, що РФ обережно залучає військових із КНДР, оскільки побоюється жорсткої реакції Китаю.