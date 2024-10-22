РФ может сформировать из солдат КНДР две бригады по 6 тыс человек - Зеленский
Украина располагает информацией о подготовке Россией двух подразделений из северокорейских военных. Возможно, это будут две бригады по 6 тысяч человек. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Деловая столица.
Глава государства назвал информацию "вызовом", но добавил, что Украина "знает, как на этот вызов ответить".
"Важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры. Все партнеры", — подчеркнул президент.
По его словам, Украина ожидает "жесткой предметной реакции мира, и желательно, не только словами".
Зеленский отметил, что если Северная Корея способна вмешиваться в войну в Европе, то значит, имеющегося давления на Пхеньян "точно недостаточно".
"Мы все в мире одинаково заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить россию и ее сообщников", — заявил президент.
Напомним, Зеленский также считает, что РФ осторожно привлекает военных из КНДР, поскольку опасается жесткой реакции Китая.