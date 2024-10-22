РФ может сформировать из солдат КНДР две бригады по 6 тыс человек - Зеленский

Украина располагает информацией о подготовке Россией двух подразделений из северокорейских военных. Возможно, это будут две бригады по 6 тысяч человек﻿. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, сообщает Деловая столица.

Глава государства назвал информацию "вызовом", но добавил, что Украина "знает, как на этот вызов ответить".

"Важно, чтобы от этого вызова не прятались и партнеры. Все партнеры" , — подчеркнул президент.

По его словам, Украина ожидает "жесткой предметной реакции мира, и желательно, не только словами".

Зеленский отметил, что если Северная Корея способна вмешиваться в войну в Европе, то значит, имеющегося давления на Пхеньян "точно недостаточно".

"Мы все в мире одинаково заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить. Поэтому мы вместе должны остановить россию и ее сообщников" , — заявил президент.

Напомним, Зеленский также считает, что РФ осторожно привлекает военных из КНДР, поскольку опасается жесткой реакции Китая.