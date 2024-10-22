Фейкові інвалідності мають посадовці митниці, податкової, ПФУ - Зеленський

Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні﻿, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність, повідомляє Лівий берег.

Глава держави заявив, що фейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.

«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності» , - наголосив глава держави.

Президент додав, що у Мінцифри і цифровій команді Міністерства оборони «є кому забезпечити відповідні зміни».

Зеленський також сказав, що інша проблема полягає у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.