Фейкові інвалідності мають посадовці митниці, податкової, ПФУ - Зеленський
Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні, що не лише у деяких працівників органів прокуратури є фальшива інвалідність, повідомляє Лівий берег.
Глава держави заявив, що фейкову інвалідність також мають посадовці, зокрема, митниці, податкової та інших державних органів.
«Є сотні таких фактів очевидно необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. З усім цим треба ретельно та оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована. Але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності», - наголосив глава держави.
Президент додав, що у Мінцифри і цифровій команді Міністерства оборони «є кому забезпечити відповідні зміни».
Зеленський також сказав, що інша проблема полягає у тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати.
«Часу, щоб виправити це, в уряду небагато. Повинна бути й персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади – у вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності», - зазначив глава держави.