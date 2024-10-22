Фейковые инвалидности есть у чиновников таможни, налоговой, ПФУ - Зеленский
Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, что не только у некоторых работников органов прокуратуры есть фальшивая инвалидность, сообщает Левый берег.
Глава государства заявил, что фейковую инвалидность также имеют должностные лица, в частности, таможни, налоговой и других государственных органов.
«Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности», - подчеркнул глава государства.
Президент добавил, что в Минцифре и цифровой команде Министерства обороны «есть кому обеспечить соответствующие изменения».
Зеленский также сказал, что другая проблема состоит в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в том числе в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.
«Времени, чтобы исправить это, у правительства немного. Должна быть и персональная ответственность и кадровые решения по этой ситуации в центральных органах власти – в вертикали контроля за МСЭК. Решение СНБО сейчас предусматривает полный аудит пенсий и других начислений всем должностным лицам, которые организовали себе инвалидность», - отметил глава государства.