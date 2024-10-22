Фейковые инвалидности есть у чиновников таможни, налоговой, ПФУ - Зеленский

Владимир Зеленский сказал в вечернем видеообращении, что не только у некоторых работников органов прокуратуры есть фальшивая инвалидность, сообщает Левый берег.

Глава государства заявил, что фейковую инвалидность также имеют должностные лица, в частности, таможни, налоговой и других государственных органов.

«Есть сотни таких фактов очевидно необоснованных инвалидностей у должностных лиц таможни, налоговой, в системе Пенсионного фонда, в местных администрациях. Со всем этим нужно тщательно и оперативно разобраться. Система МСЭК должна быть ликвидирована. Но для реальных и именно системных изменений нужно провести полную цифровизацию всех этапов работы по установлению инвалидности» , - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что в Минцифре и цифровой команде Министерства обороны «есть кому обеспечить соответствующие изменения».

Зеленский также сказал, что другая проблема состоит в том, что люди, получившие настоящую инвалидность, в том числе в боевых действиях, часто не могут получить соответствующий статус и справедливые выплаты.