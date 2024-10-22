Президент підписав указ про ліквідацію МСЕК з наступного року

У вівторок, 22 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію сьогоднішнього рішення Ради національної безпеки і оборони щодо протидії корупції під час встановлення інвалідності посадовцям, повідомляє Дзеркало тижня.

Серед іншого указ передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Згідно з указом №732/2024, який опубліковано на сайт Офісу президента, Кабінет міністрів має протягом місяця розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт, який передбачатиме ліквідацію МСЕК з 31 грудня 2024 року.

Згідно з рішенням РНБО, Офіс Генерального прокурора, Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань, Національна поліція України, Національне антикорупційне бюро України має через місяць прозвітувати щодо виявлення, розслідування та протидії корупції під час встановлення інвалідності посадовцям та запропонувати кадрові рішення.

Протягом трьох місяців робочі групи мають перевіряти рішення МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовцям держорганів. Усі необґрунтовані рішення мають переглянути.

Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством цифрової трансформації мають підготувати протягом двох тижнів план цифровізації проходження всіх етапів МСЕК.

Також Кабмін має підготувати законопроєкт щодо перегляду системи та механізму нарахувань пенсій посадовцям.

Історії передувала низка заяв правоохоронців про зловживання у МСЕК, у різних регіонах України.

Згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що голова медико-соціальної експертної комісії Хмельницької області Тетяна Крупа, яку підозрюють у незаконному збагаченні, оформила інвалідність другої групи для 49 співробітників обласної прокуратури, в тому числі для обласного прокурора Олексія Олійника.

Після цього в Офісі генпрокурора почали розслідування, а президент Володимир Зеленський заявив, що чекає швидких рішень від СБУ, ДБР та ОГП.