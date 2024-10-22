Президент подписал указ о ликвидации МСЭК со следующего года

Во вторник, 22 октября, президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие сегодняшнего решения Совета национальной безопасности и обороны по противодействию коррупции при установлении инвалидности должностным лицам, сообщает Зеркало недели.

Среди прочего указ предусматривает ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Согласно решению СНБО, Офис Генерального прокурора, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция , Национальное антикоррупционное бюро должно через месяц отчитаться по выявлению, расследованию и противодействию коррупции при установлении инвалидности должностным лицам и предложить кадровые решения.

В течение трех месяцев рабочие группы должны проверять решение МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам госорганов. Все необоснованные решения должны быть пересмотрены.

Министерство здравоохранения вместе с Министерством цифровой трансформации должно подготовить в течение двух недель план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК.

Также Кабмин должен подготовить законопроект о пересмотре системы и механизме начислений пенсий должностным лицам.

Истории предшествовал ряд заявлений правоохранителей о злоупотреблениях в МСЭК, в разных регионах Украины.

Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что глава медико-социальной экспертной комиссии Хмельницкой области Татьяна Крупа, подозреваемая в незаконном обогащении, оформила инвалидность второй группы для 49 сотрудников областной прокуратуры, в том числе для областного прокурора Алексея Олейника.

После этого в Офисе генпрокурора начали расследование, а президент Владимир Зеленский заявил, что ждет скорых решений от СБУ, ДБР и ОГП.